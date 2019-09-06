الخميس مناقشة "خطط طويلة الأجل" لمحمد فرج بـ"الثقافي الهولندي"

ينظم المركز الثقافي الهولندى ندوة لمناقشة المجموعة القصصية "خطط طويلة الأجل" للكاتب محمد فرج، يناقشه خلال الندوة الشاعر أشرف يوسف، وذلك يوم الخميس المقبل في تمام السادسة مساءً، بمقر المركز الثقافي الهولندي بالزمالك.



ولد محمد فرج بالإسكندرية (1981) ويعيش بالقاهرة. عمل كصحفي ثقافي في عدة صحف ومواقع منها أخبار الأدب، البديل، السفير "اللبنانية"، وموقع باب المتوسط وغيرها. وشارك في تحرير القسم المصري من موقع "مراسلون" المختص بشئون شمال إفريقيا. كما عمل كمحرر في موقع "المنصة". حاليًا يشرف على برنامج تدريبي للصحفيين بأكاديمية شمال إفريقيا للإعلام. نشر عدة قصائد في جريدة أخبار الأدب، والسفير اللبنانية.



أشرف يوسف شاعر وكاتب، عمل كمحرر للكتب في عدد من دور النشر المصرية، نُشرت له العديد من الكتابات في صحف مصرية وعربية، وترجمت مختارات من أعماله إلى الفرنسية. صدر له: "ليلة 30 فبراير، قصائد منسوخة" 1995، "عبورُ سحابةٍ بين مدينتين" 1997، "يعمل مناديًا للأرواح" 2002، "حصيلتي اليوم قُبلة" 2007، و"مقهى صغير لأرامل ماركس" 2015.