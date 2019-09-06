آخرها "ورد مسموم".. أفلام رشحتها مصر للمنافسة في "أوسكار"

استقرت لجنة اختيار الفيلم المصري المشارك في الأوسكار على اختيار فيلم "ورد مسموم"، للمخرج أحمد فوزي صالح، لتمثيل مصر في المنافسة على جائزة أوسكار أحسن فيلم أجنبي، بأغلبية الأصوات.



ويرصد "الدستور" آخر عشرة أفلام رشحتها مصر للمشاركة في الأوسكار، وهى كالتالي:



فيلم "يوم الدين" للمخرج أبوبكر شوقي، ترشح للأوسكار خلال العام الماضي 2018.

فيلم "الشيخ جاكسون" للمخرج عمرو سلامة، مثّل مصر في مسابقة الأوسكار خلال العام 2017.

فيلم "اشتباك" للمخرج محمد دياب، ترشح للأوسكار خلال العام 2016.

فيلم "فتاة المصنع" للمخرج محمد خان، ترشح للأوسكار خلال العام 2014.

فيلم "الشتا اللي فات" للمخرج إبراهيم البطوط، ترشح للأوسكار خلال العام 2013.

فيلم "الشوق" للمخرج خالد الحجر، ترشح للأوسكار خلال العام 2011.

فيلم "رسائل البحر" للمخرج داوود عبدالسيد، ترشح للأوسكار خلال العام 2010.

فيلم "الجزيرة" للمخرج شريف عرفة، ترشح للأوسكار خلال العام 2008.

فيلم "في شقة مصر الجديدة" للمخرج محمد خان، ترشح للأوسكار خلال العام 2007.

فيلم "عمارة يعقوبيان" للمخرج مروان حامد، ترشح للأوسكار خلال العام 2006.

فيلم "بحب السيما" للمخرج أسامة فوزي، ترشح للأوسكار خلال العام 2004.

فيلم "سهر الليالي" للمخرج هاني خليفة، ترشح للأوسكار عام 2003.

فيلم "أسرار البنات" للمخرج مجدي أحمد، ترشح للأوسكار عام 2002.



الجدير بالذكر، أن كل هذه الأفلام لم تجد مكانها بين أفلام القائمة النهائية، والتي تضم خمسة أفلام عالمية، وخرجت جميعها من الدور الأول، والذي يتواجد فيه أكثر من 200 عمل عالمي.