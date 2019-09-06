تعرف على أسماء أعضاء الحكومة السودانية الجديدة

أعلن رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، الخميس، تشكيلة أوّل حكومة في السودان منذ إطاحة الرئيس السابق عمر البشير فى أبريل، بعضوية عشرين وزيرًا.



وقد أعلن حمدوك 18 اسمًا بانتظار وزارتين لم يعلن اسمى الوزيرين المكلفين بهما، وهما الثروة الحيوانية والبنية التحتية والنقل.



فيما يأتى قائمة بأسماء أعضاء الحكومة الجديدة:



- وزير الدفاع: الفريق جمال عمر محمد

- وزير الداخلية: الفريق شرطة الطريفي إدريس دفع الله

- وزير رئاسة مجلس الوزراء: عمر بشير مانيس

- وزيرة الخارجية: أسماء محمد عبدالله

- وزير العدل: نصر الدين عبدالباري

- وزير المالية والتخطيط الاقتصادي: إبراهيم أحمد البدوي

- وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي: انتصار الزين صغيرون

- وزير الإعلام والثقافة: فيصل محمد صالح

- وزير التعليم العام: محمد الأمين التوم

- وزير الصناعة والتجارة: مدني عباس مدني

- وزير الزراعة: عثمان الشريف عيسى

- وزيرة الرعاية الاجتماعية والعمل: لينة الشيخ محجوب

- وزير الشباب والرياضة: ولاء عصام البوشي

- وزير الصحة: أكرم علي التوم

- وزير الطاقة والتعدين: عادل علي إبراهيم

- وزير الري والموارد المائية: ياسر عباس

- وزير الشئون الدينية والأوقاف: نصرالدين مفرح

- وزير الحكم المحلي: يوسف آدم الضي