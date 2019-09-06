سموحة ينفى رغبته فى ضم نجم الزمالك إلى صفوفه

صرح ​فرج عامر​، رئيس ​نادي سموحة السكندري، أن ناديه لم يطلب ضم لاعب الوسط النيجيري ​معروف يوسف​ من نادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.



وكتب رئيس سموحة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "لم نطلب معروف يوسف من الزمالك".



وكان اللاعب النيجيري قد دخل خلال الأيام الماضية دائرة اهتمامات العديد من أندية الدوري، وذلك بعد انتهاء إعارته مع نادي الشرطة العراقي، إلا أنه باق في صفوف الزمالك حتى الآن.