غدًا.. مؤتمر صحفي لاتحاد الكرة لشرح نظام المسابقات في الدرجات الأدنى

يعقد الاتحاد المصري لكرة القدم مؤتمرًا صحفيًا في الثالثة والنصف عصر غد السبت، بقاعة المؤتمرات بالمقر الرئيسي للاتحاد.



وذكر الموقع الرسمي لاتحاد الكرة، اليوم الجمعة، أن الدكتور جمال محمد علي، نائب رئيس لجنة إدارة الاتحاد، سيقدم خلال المؤتمر شرحًا لنظام المسابقات في الدرجات الدنيا للموسم الجديد 2019.