سنغافورة تتواصل مع زيمبابوي لنقل جثمان موجابي إليها

أعلنت وزارة خارجية سنغافورة، اليوم الجمعة، أنها تعمل مع سفارة زيمبابوي من أجل نقل جثمان رئيسها السابق "روبرت موجابي" إلى بلاده حتى يتم دفنه عقب وفاته عن عمر ناهز 95 عامًا.



وأعرب متحدث باسم الوزارة- حسبما ذكرت شبكة "إيه بي سي" الأمريكية- عن تعازيه لوفاة رئيس زيمبابوي السابق.



وكان موجابي، الذي حكم زيمبابوي منذ عام 1980 وتمت إزاحته عن السلطة عام 2017، قد توفي في وقت سابق اليوم في مستشفى جلين إيجلز بسنغافورة حيث كان يتلقى العلاج هناك خلال السنوات القليلة الماضية.