قاسم: استقالة جرينبلات ليس مأسوفًًا عليها

قال الناطق الرسمى باسم حركة حماس حازم قاسم، إن استقالة المبعوث الأمريكى للسلام فى الشرق الأوسط جيسون جرينبلات ليس مأسوفًا عليها، لافتًا إلى أن الرجل طوال الوقت كان معاديًا للشعب الفلسطيني وقضيته، ودائمًا كان يهاجم المقاومة الفلسطينية ورموزها.



وأوضح قاسم فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن جرينبلات عمل كناطق باسم حكومة الاحتلال الإسرائيلى وكان يتبنى رؤيتها وروايتها، مضيفًا أن صفقة القرن كانت منحازة بالكامل للموقف الإسرائيلي.



وأكد قاسم أن رفض الشعب الفلسطينى للصفقة وتوحده خلف هذا الموقف كان السبب الأساسى في عدم طرحها حتى الآن.