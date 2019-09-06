«الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل تصنيع قمر نايل سات 301

بعد 9 سنوات من إطلاق الشركة المصرية للأقمار الصناعية القمر «نايل سات 201» في أغسطس 2010، بدأت الشركة خطوات تصنيع القمر الجديد «نايل سات 301» لإطلاقه خلال 3 سنوات، ليشغل مكانه في الفضاء الخارجي قبل عامين من انتهاء العمر الافتراضي للقمر الأول المقرر في 2025.



وتسلمت إدارة شركة «نايل سات»، أمس، العروض الفنية لتنفيذ القمر الجديد من 4 شركات عالمية تتنافس على تصنيعه هي شركات: "تاليس" الفرنسية المصنعة للقمرين "نايل سات 101" و"نايل سات 201"، وشركة "إيرباص" الأوربية وشركتان إحداهما من اليابان والأخرى من الصين.



وتلقت "نايل سات" عروض التصنيع في طرود تتضمن كافة تفاصيل القمر الجديد وإمكانياته، فيما أكد مصدر مسئول في الشركة أن الإدارة الفنية المشكلة لاختيار الشركة المصنعة ستقوم بدراسة العروض المقدمة إليها من الشركات الأربع على مدار شهر كامل، مع عقد اجتماعات تقييم منتظمة حتى اتخاذ القرار بشأن الشركة التى ستتولى التنفيذ.



وأوضح المصدر أن أحمد أنيس، رئيس مجلس إدارة "نايل سات"، سيعقد اجتماعا مع اللجنة الفنية بعد انتهاء عملها، من أجل مناقشة تقريرها النهائي بشأن العروض المقدمة، تمهيدا لطرح الأمر على مجلس الإدارة والإعلان عن اسم الشركة المنفذة.