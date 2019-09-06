اليابان تقرر استخدام لقب العائلة أولًا فى الوثائق باللغة الإنجليزية

قررت الحكومة اليابانية، اليوم الجمعة، العودة إلى استخدام النظام التقليدي للأسماء اليابانية في الوثائق

الرسمية باللغة الإنجليزية باستخدام لقب العائلة أولًا.



وأقرت حكومة رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي، المقترح الذي قدمه وزير التعليم ماساهيكو شيباياما.

وقال الوزير في مؤتمر صحفى: "في مجتمع تتزايد فيه العولمة، سيكون من المهم الاعتراف بما يمتلكه البشر من تنوع ثقافي ولغوى".



وأضاف: "من المهم اتباع التقاليد اليابانية عند استخدام الأسماء اليابانية باللغة الإنجليزية".



وبدأ أفراد الشعب اليابانى كتابة أسمائهم الأولى باللغة الإنجليزية في القرن التاسع عشر فى فترة اتسمت بالتغريب.



وأشار الوزير إلى أن لجنة استشارية معنية بوضع سياسة اللغة اليابانية أوصت قبل 20 عامًا بكتابة لقب أي أسرة يابانية أولًا في اللغة الإنجليزية، ولكن لم يتم تعميم هذه التوصية.



وعلى الموقع الرسمى لوزارة التعليم اليابانية باللغة الإنجليزية، تمت كتابة شيباياما وأسماء باقي مسئولي الوزارة رفيعى المستوى، بألقاب عائلاتهم قبل استخدام الاسم الأول.