ثقافة بني سويف تناقش حب الوطن

نظّمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عددًا من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة بني سويف، حيث ناقشت مكتبة النادي الرياضي كتاب "الصدق" الذي يتناول أن الصدق طريق النجاة في الدنيا والآخرة وهو مسلك الأبرار الصالحين الأوفياء المتقين، فهو جوهر كل عبادة فلا عبادة إلا بالصدق وجوهر كل خلق فالأخلاق لا قيمة لها بلا صدق ولا علم إلا بالصدق، الكتاب تأليف سهير أحمد علي.



كما نظم بيت ثقافة أبو صير الملق محاضر بعنوان "حب الوطن والمواطن" تحدث خلالها محمد سمعان عن ضرورة حب الوطن وأنه واجب على كل فرد، وأشار إلي المواطنة من الناحيه الدينية والاجتماعية والسياسية كما شرح معني المواطنة وحقوق الدولة على المواطن والعكس.



أقام الفرع اليوم الثامن عشر من دورة الرسم للشباب الرسم عن طبيعة صامتة باستخدام كراسة كانسون، ورق جرائد وأقلام رصاص 3b،H، Hb، بينما أقامت مكتبة دلاص ورشة كولاج بالثمر باستخدام الكولاج والكرتون ومادة لاصقة.