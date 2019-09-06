تفاصيل مسلسل عروس بيروت الحلقة 5 كاملة

يترقب الآلاف من المتابعين والمشاهدين في الوطن العربي والعالم أجمع، تفاصيل الحلقة الـ5 الخامسة من مسلسل "عروس بيروت"، الذي يذاع على قناة ام بي سي 4.



ويتناول مسلسل عروس بيروت قصة فتاة نشأت في حي شعبي في مدينة بيروت تتعرف على شاب من أسرة ثرية، وتنشأ بينهما علاقة حب، وهو ما تعترض عليه والدته وتقف سدًا منيعًا في وجه كل المحاولات والمساعي من أجل إقناعها بقبول حبه من هذه الفتاة، ولكنها تصر على رفضها وهو ما يدخله في صراع كبير مع والدته، وتتدرج الأحداث في المسلسل في سياق رومانسي درامي يظهر كيفية تمسك الشاب بحبيبته ودفعه لثمن هذا الحب الذي جمعه بها.



يشار إلى أن عرض المسلسل "عروس بيروت" يوميًا من الأحد إلى الخميس في تمام الساعة 8 مساء بتوقيت القاهرة والساعة 9 مساء بتوقيت السعودية، على قناة أم بي سي 4، على أن تكون الإعادة الأولى في تمام الساعة 2.30 صباحًا، والإعادة الثانية في تمام الساعة 6.30 صباحًا.