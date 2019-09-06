تفاعل أبناء العور مع كورال الأطفال بالمنيا



اختتمت فعاليات الأسبوع الخامس من المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي والفني الشامل لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية، والذي نظمته الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة المنيا" بقرية العور بسمالوط فعالياته والذى أقيم بمدرسة العور المشتركة بسمالوط.



وقدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا كوكتيلًا من الأغانى منها "يا مصر يا أمنا جماعى، وصغيره على الحب لمنة الله حامد، ويتربي فى عزو مصطفى، ملك يا أغلى اسم فى الوجود غناء حلا عباس، عايزين نقول كلام غناء مريم ياسين، ملك، جنات، يوسف، بطة، منى، وغنيلي شوية شوية لأريج أحمد، وفى الختام بشرة خير غناء جماعى مع الفنان المايسترو عصام الشاذلي، حضور مدير عام فرع ثقافة المنيا.