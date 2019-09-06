"صيف بلدنا" يكتشف المواهب الفنية لأبناء جنوب سيناء

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم فعالياتها الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة جنوب سيناء ضمن برنامج صيف بلدنا، حيث تواصلت بساحة العلم بالطور العاصمة فعاليات صيف بلدنا لاكتشاف المواهب المتنوعة لأبناء المحافظة فى الغناء وإلقاء الشعر والعزف بتقديم فقرات للمواهب بحضور جمع من أهالينا بالمحافظة برفقة مدير عام الثقافة، كما عقد بيت ثقافة رأس سدر محاضرة تثقيفية بعنوان "دور الشباب تجاه وطنه" ألقاها الشاعر رأفت يوسف، تحدث خلالها عن الشباب وتأثير الشباب الواعى المثقف فى دفع عجلة التنمية الثقافية والاقتصادية والاجتماعية فى وطنه، مؤكدًا أهمية وضرورة العمل التطوعى فى بناء المجتمعات.



أعد قصر ثقافة شرم الشيخ جلسة قراءة حرة بمشاركة عدد من رواد القصر بهدف تعزيز القيم الإيجابية للنشء، أعقبها تنفيذ ورشة مواهب لرسوم الأطفال لتنمية المهارات الفنية، بينما عقد قصر ثقافة طور سيناء محاضرة مكتبية بعنوان "البيئة" ألقاها ممدوح الحصرى بالتربية والتعليم، تحدث خلالها عن البيئة من حيث المعنى والمفهوم والأنواع، موضحًا أنواع التلوث والأضرار الناتجة عنه، متطرقا للطرق المتعددة للمحافظة على البيئة، كما أعد بيت ثقافة أبورديس جلسة قراءة حرة للأطفال من رواد الموقع بهدف تنمية المهارات الإدراكية وتعزيز القيم الإيجابية للنشء.