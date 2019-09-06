الصين: عملتنا الرقمية ستكون مشابهة لـ"ليبرا" التابعة لفيسبوك

قال مسئول كبير في بنك الشعب الصيني (البنك المركزى) إن العملة الرقمية الجديدة التي تعتزم الصين طرحها ستحمل بعض أوجه التشابه مع عملة ليبرا التى ستطرحها شركة فيسبوك وسيمكن استخدامها عبر منصات دفع رئيسية مثل وي شات وعلى باي.



وقال مو تشانغ تشون، نائب مدير إدارة المدفوعات في بنك الشعب الصيني، إن تطوير العملة سيساعد في حماية سيادة الصرف الأجنبى فى البلاد مع توسع التطبيقات التجارية لتلك العملات.



وقال مو، وفقًا لنص محاضرة ألقاها هذا الأسبوع ونُشرت على الإنترنت: "لماذا ما زال البنك المركزي يسعى لعملة رقمية اليوم بينما طرق الدفع الإلكتروني متطورة جدا؟".



وأضاف: "هذا لحماية سيادتنا النقدية والوضع القانوني للعملة".



وقال إن أدوات رموز خاصة بالعملات ستكون آمنة، مثل الأوراق النقدية الصادرة عن البنك المركزي، ويمكن استخدامها حتى دون اتصال بالإنترنت، ويمكن استخدامها أيضًا في تطبيق وي شات التابع لشركة

تينسنت وتطبيق علي باي المدعوم من علي بابا.