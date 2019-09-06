خارجون عن القانون بمركز الثقافة السينمائية 18 سبتمبر

ينظم مركز الثقافة السينمائية والتابع للمركز القومي للسينما٬ في السابعة من مساء الأربعاء 18 سبتمبر الجاري٬ عرضا للفيلم الروائي الطويل "خارجون عن القانون" للمخرج الجزائري رشيد بوشارب، وذلك بمقر المركز الكائن في 36 شارع شريف بوسط البلد.



الفيلم إنتاح 2010 وتبلغ مدة عرضه 137 دقيقة. يستعرض الفيلم مرحلة من مراحل كفاح الشعب الجزائري التحرري سواء داخل الجزائر أو على أرض المستعمر الفرنسي. كما يسلط الضوء على مجازر عام 1945 في كل من سطيف وقالمة وخراطة التي اقترفها الاستعمار الفرنسي في حق الجزائريين الذين خرجوا إلى الشوارع للمطالبة باستعادة استقلالهم وسيادتهم الوطنية؛ ليتعرضوا إلى مذابح قلما عرفها تاريخ البشرية.



الفيلم من بطولة: سامي بوعجيلة٬ جمال دبوز٬ رشدي زيم٬ شافية بوذراع٬ سمير قاسمي٬ محمد جوهري٬ مراد خان٬ أحمد بن عيسي٬ برنارد بلوكان٬ وعبدالقادر سكتور.