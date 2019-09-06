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عالم

"فوضى جونسون".. ماذا يحدث في بريطانيا؟

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 02:00 م
جونسون
جونسون
إسراء صلاح الدين
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اشتعلت الأزمة السياسية في المملكة المتحدة مرة أخرى بعد خطاب رئيس الوزراء بوريس جونسون صباح اليوم الجمعة، وإصراره على البقاء في منصبه وإتمام إجراءات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر.

وتأتي تصريحات "جونسون" بعد موافقة مجلس العموم البريطاني على قانون يمنع مغادرة بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون صفقة، وسيتم تمرير المشروع لمجلس اللوردات صباح يوم الإثنين المقبل؛ ليعود بعدها إلى مجلس العموم مرة أخرى بعد الموافقة عليه وإرساله لقصر باكنجهام لتوقيع الملكة عليه.

-تحدي جونسون
وأكدت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية، أن جونسون يصر على إتمام صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يوم 31 أكتوبر المقبل.

وتابعت: أن الأسبوع الماضي كان محموم للغاية في السياسة البريطانية، مع توقعات بالمزيد من الدراما والأحداث المثيرة خلال الأسبوع المقبل، خصوصًا بعد أن تطور الأمر ليصبح تحديا بين جونسون والبرلمان.

-فوضى سياسية
أوضحت صحيفة "اكسبرس" البريطانية، أن خطاب جونسون، جعل اليوم الجمعة، بمثابة يوم جديد من الفوضى في السياسة البريطانية.

وأضافت أن جونسون أكد أنه يفضل الموت في خندق على تمديد مهلة الخروج من بريطانيا، لتصبح 31 يناير بدلًا من 31 أكتوبر، يثير تساؤل عن ماذا سيحدث، هل ينجح النواب في إيقاف قطار بريكست، أم يتجاهل جونسون القانون وينهي إجراءات الخروج بدون صفقة يوم 31 أكتوبر.

-"العمال" يصدم جونسون
وأشارت إلى أن جونسون لم يحقق أي مكسب في أي جولة ضد البرلمان، وازداد الأمر سوءًا بعد أن أعلن حزب العمال صباح أمس الجمعة رفضه إجراء انتخابات عامة مبكرة يوم 15 أكتوبر.

وأوضحت أن بعد رفض حزب العمال لن يستطيع جونسون إقرار الانتخابات، لأنه يحتاج موافقة ثلثى البرلمان على المشروع.

وأكدت الصحيفة أن الأزمة الكبرى تكمن في حال صوت البرلمان على سحب الثقة من الحكومة، وقتها لن يستطيع جونسون الفوز بأي جولة، وسيكون عليه لم أوراقه هو ووزراؤه، وهو ما قد يسقط بريطانيا في فخ أزمة تشكيل الحكومة مرة أخرى.

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