السودان يتجه لإلغاء قوانين تقييد الصحافة

أكد وزير الإعلام والثقافة في الحكومة السودانية الجديدة، فيصل محمد صالح، العمل على إلغاء وتعديل كل القوانين المقيدة لحرية الصحافة في البلاد.



وقال صالح ـ في تصريح خاص لقناة الحرة الإخبارية، أوردته اليوم الجمعة ـ إن الإعلام يجب أن يجد مساحة من الحرية حتى يمارس المهام الملقاة على عاتقه على أحسن وجه خلال الفترة المقبلة.



وشدد وزير الإعلام السوداني على ضرورة صياغة قوانين جديدة تنظم عمل الصحافة وتسهم في إعطاء مساحة أكبر للإعلام.



وأكد صالح، مساء أمس الخميس، في أعقاب إعلان اختياره في تشكيلة الحكومة التي يقودها عبد الله حمدوك، أن العمل الحكومي سيبدأ مطلع الأسبوع المقبل.