"أبو خنيجر" يناقش مشاهد عابرة لرجل وحيد

ينظم مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية، في السابعة من مساء الثلاثاء 10 سبتمبر الجاري، لقاء مفتوحًا مع الكاتب الكبير، أحمد أبوخنيجر، حول مجموعته القصصية، والتي فاز عنها بجائزة ساويرس لكبار الأدباء "مشاهد عابرة لرجل وحيد"، وذلك بقاعة أوديتوريوم.



هذا ويناقش المجموعة كل من: د. محمد عبدالحميد خليفة، ميرفت ياسين. ويدير اللقاء منير عتيبة، مدير مختبر السرديات بمكتبة الإسكندرية.



يذكر أن "مشاهد عابرة لرجل وحيد" كانت قد صدرت عن سلسلة أصوات أدبية، والتي تصدرها هيئة قصور الثقافة. مجموعة قصصية لا تكاد تكشف عن تفاصيل، وإن كان بعضها يكمل بعضًا، ليخلق عالم هذا الرجل الوحيد الجالس في مقهى في شارع السوق في مدينة ما، المجموعة تضم ما بين شعرية القص والأسلوب المرهف والرسم الدقيق المتأني للمشاهد العابرة.