ضبط مسجلى خطر بحوزتهما 10 طرب حشيش بالإسكندرية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائي بمديرية الإسكندرية حملاتها لضبط مروجي المواد المخدرة.



فقد أسفرت جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالاشتراك مع أجهزة البحث الجنائي بمديريات أمن (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، مطروح، الإسماعيلية، الدقهلية، دمياط، أسيوط، المنيا، الشرقية، الغربية، قنا) وقطاعي الأمن العام بقيادة مديره اللواء علاء الدين سليم، والأمن المركزي والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، عن ضبط اثنين من العناصر الإجرامية، سبق اتهام أحدهما في 20 قضية متنوعة، لقيامهما بالاتجار في المواد المخدرة، بدائرتي قسمي شرطة "أول العامرية، ثان المنتزه" بمحافظة الإسكندرية، بحوزتهما 10 طرب لمخدر الحشيش وزنت 2،500 كيلو جرام، و30 جرامًا لمخدر الهيروين، ومبلغ مالى، وهاتفي محمول.



يأتي ذلك في إطار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية ومتجرى المواد المخدرة، خاصة بمحيط النوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية ومصايف المختلفة لضبط المترددين من مروجي المواد المخدرة بكافة أنواعها لحماية الشباب.. بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.