سرجيو ينسحب من الحصة الأولى على حلبة مونزا الإيطالية

تعرّض سائق فريق رايسنج بوينت سيرجيو بيريز​ لحادث في حصة التجارب الحرة الأولى في جائزة إيطاليا الكبرى التي تقام على حلبة ​مونزا​ بعد أن فقد السيطرة على سيارته واصطدم بالحائط الدفاعي مدرًا الجزء الخلفي منها بشكل كبير.



إن الذي أدى إلى هذا الحادث هو هطول الأمطار على الحلبة التي تجعل من القيادة أمرًا صعبًا، وتوقفت الحصة إلى حين أزيلت سيارة بيريز عن الحلبة وتمت إعادتها لحظيرة الفريق.