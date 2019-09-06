نجم فريق فيراري استعد للجولة الأولى لسباق جائزة إيطاليا الكبرى

نجح سائق فريق فيراري ​شارل لوكلير​ من إحتلال الصدارة في التجارب الحرّة الأولى لسباق ​جائزة إيطاليا الكبرى​ على حلبة مونزا، بعد أن حقق الزمن الأسرع متفوقا على سائقي ماكلارين ​كارلوس ساينز​ و​لاندو نوريس​، في حين جاء ​لويس هاميلتون​ في المركز الرابع، وسيباستيان فيتيل ثامنا، أمامه ماكس فرستابن سابعًا، أما فالتيري بوتاس فجاء تاسعًا.



وخلال التجارب، تعرّض سائق فريق رايسنج بوينت سيرجيو بيريز​ لحادث، بعد أن فقد السيطرة على سيارته واصطدم بالحائط الدفاعي متسببا بضرر في الجزء الخلفي منها بشكل كبير وذلك بسبب الأمطار التي هطلت.



كما تعرّض سائق فريق الفا روميو كيمي رايكونين لحادث بعد أن فقد السيطرة على سيارته وإصطدم بالحائط الدفاعي هو الأخر، وتوقفت الحصة إلى حين ازيلت سيارة رايكونين عن الحلبة وتم إعادتها لحظيرة الفريق.