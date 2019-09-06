سوهاج: رفع 1927 طن قمامة ومخلفات بمراكز المحافظة خلال أسبوع



أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 1927 طن تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضي، للحفاظ على الشكل الحضاري.



وأوضح على يوسف أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم رفع 10 طن من القمامة، والمخلفات، والأتربة، خلال حملة نظافة مكبرة شملت شوارع وطرق الوحدة القروية المجابرة، مشيرًا إلى أنه تم رفع 1000 طن من القمامة والمخلفات والأتربة بواقع 250 طن تقريبًا يوميًا، خلال حملة مكبرة استمرت 4 أيام، وتم تحرير 47 محضر نظافة للمواطنين لعدم رمي القمامة فى الأماكن المخصص لها بالشوارع.



وقال عامر عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية بن حميل، وأسفرت عن رفع 70 طن من المخلفات الصلبة من طريق المرة الغربية بقرية برخيل، لافتًا إلى تنفيذ حملات نظافة مكبرة فى قرية برديس استهدفت شارع أبوحلقات، والثلاث كبارى، وطريق التوادر، وقرية بنى حميل، وطريق نجع الجندى بقرية السمطا، كما أسفرت عن رفع 170 طن من القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى أنه تم استهداف طريق المقابر بنجع العرب، وكوبري الشيخ سعيد، وشارع الحواش بحملة نظافة مكبرة، وتم رفع 120 طن من المخلفات.



وأشار محمد عبدالحميد إمبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إلى تنفيذ حملة نظافة بقرية القنابرة، ورفع ٣٠ طن قمامة، بالإضافة إلى حملة مكبرة بامتداد شارع الجمهورية بقرية تونس، وشارع التحرير، ونجع أحمد عتمان، والقرية الأم، حيث تم رفع ٢٠ طن مخلفات.



وفي حي شرق سوهاج، لفت أحمد شاكر رئيس الحي إلى أنه تم رفع 12 طن قمامة، وأتربة، ومخلفات صلبة من الشوارع الفرعية " خلف مستشفى المعلمين، والشوارع المتفرعة من شارع الشهيد محمد ضياء الدين".



وذكر ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمدينة بدأت أعمالها برفع الأتربة والمخلفات المتراكمة من الأماكن المخصصة، وتسوية وتهميد الشوارع الرئيسية، وشارع الشهداء، وهندسة الري، وأمام مدرسة التجارة والحرية والعمارات السكنية بجوار موقف سيارات جهينة، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن رفع 200 طن من المخلفات بجوار إدارة مرور جهينة تمهيدًا لإقامة سور لها.



ولفت عدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة طما، إلى تنفيذ حملات نظافة مكبرة بمجالس قروي مشطا، وسلامون، والمدمر، أسفرت عن رفع 24 طن مخلفات من طريق الرياينة الحسنة، وأمام العمارات السكنية، وطريق الرياينة الجباب، وطريق الرياينة - طما، وطريق التحرير الحلفا، وأمام مستودع السماد، مشيرًا إلى أنه تم مسح 17 كيلو متر من الطرق وتمهيدها، بالإضافة إلى رفع 10 طن من القمامة والمخلفات بقرية مشطا، ورفع 8 طن مخلفات من الطريق السريع.



وفي مركز ومدينة المراغة، قال حازم أبوالخير أنه تم رفع 120 طن قمامة وتراكمات خلال حملة مكبرة في بندر المراغة على مدار يومين متتاليين، شملت طريق المراغة - الحريدية، وطريق المراغة - الكراعي، مشيرًا إلى أن الوحدة القروية بناويط بدأت بدهانات البلدورات طريق سوهاج - أسيوط، ومنطقة العزبة بني هلال، ومدخل القرية الرئيسي، كما تمت أعمال الإنارة وتغيير اللمبات بالشوارع الرئيسية بالقري والنجوع، بالإضافة إلى رفع 13 طن مخلفات بمجلس قروى سلامون.



وكشف شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة عن تنفيذ حملة نظافة مكبرة مجمعة بأولاد حمزة تم خلالها رفع القمامة من مناطق: "الأوقاف، وأولاد علي، وبجانب مدرسة بنت الشاطئ، وطريق الدير - الرشايدة"، وأسفرت الحملة عن رفع 120 طنًا من الأتربة والقمامة بمشاركة قرى الزوك، والدويرات، وأولاد سلامة.