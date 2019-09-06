الجمعة 06 سبتمبر 2019 الموافق 07 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

سوهاج: رفع 1927 طن قمامة ومخلفات بمراكز المحافظة خلال أسبوع

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 01:41 م
جريدة الدستور
محمود عبد العال
طباعة

أعلنت محافظة سوهاج عن رفع 1927 طن تراكمات ومخلفات صلبة وقمامة، خلال تنفيذ الوحدات المحلية لحملات مكبرة للنظافة خلال الأسبوع الماضي، للحفاظ على الشكل الحضاري.

وأوضح على يوسف أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة جرجا، أنه تم رفع 10 طن من القمامة، والمخلفات، والأتربة، خلال حملة نظافة مكبرة شملت شوارع وطرق الوحدة القروية المجابرة، مشيرًا إلى أنه تم رفع 1000 طن من القمامة والمخلفات والأتربة بواقع 250 طن تقريبًا يوميًا، خلال حملة مكبرة استمرت 4 أيام، وتم تحرير 47 محضر نظافة للمواطنين لعدم رمي القمامة فى الأماكن المخصص لها بالشوارع.

وقال عامر عوض، رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بقرية بن حميل، وأسفرت عن رفع 70 طن من المخلفات الصلبة من طريق المرة الغربية بقرية برخيل، لافتًا إلى تنفيذ حملات نظافة مكبرة فى قرية برديس استهدفت شارع أبوحلقات، والثلاث كبارى، وطريق التوادر، وقرية بنى حميل، وطريق نجع الجندى بقرية السمطا، كما أسفرت عن رفع 170 طن من القمامة والمخلفات الصلبة، بالإضافة إلى أنه تم استهداف طريق المقابر بنجع العرب، وكوبري الشيخ سعيد، وشارع الحواش بحملة نظافة مكبرة، وتم رفع 120 طن من المخلفات.

وأشار محمد عبدالحميد إمبابي، رئيس مركز ومدينة سوهاج، إلى تنفيذ حملة نظافة بقرية القنابرة، ورفع ٣٠ طن قمامة، بالإضافة إلى حملة مكبرة بامتداد شارع الجمهورية بقرية تونس، وشارع التحرير، ونجع أحمد عتمان، والقرية الأم، حيث تم رفع ٢٠ طن مخلفات.

وفي حي شرق سوهاج، لفت أحمد شاكر رئيس الحي إلى أنه تم رفع 12 طن قمامة، وأتربة، ومخلفات صلبة من الشوارع الفرعية " خلف مستشفى المعلمين، والشوارع المتفرعة من شارع الشهيد محمد ضياء الدين".

وذكر ممدوح عباس رئيس مركز ومدينة جهينة أنه تم تنفيذ حملة نظافة مكبرة بالمدينة بدأت أعمالها برفع الأتربة والمخلفات المتراكمة من الأماكن المخصصة، وتسوية وتهميد الشوارع الرئيسية، وشارع الشهداء، وهندسة الري، وأمام مدرسة التجارة والحرية والعمارات السكنية بجوار موقف سيارات جهينة، مشيرًا إلى أن الحملة أسفرت عن رفع 200 طن من المخلفات بجوار إدارة مرور جهينة تمهيدًا لإقامة سور لها.

ولفت عدلي أبوعقيل، رئيس مركز ومدينة طما، إلى تنفيذ حملات نظافة مكبرة بمجالس قروي مشطا، وسلامون، والمدمر، أسفرت عن رفع 24 طن مخلفات من طريق الرياينة الحسنة، وأمام العمارات السكنية، وطريق الرياينة الجباب، وطريق الرياينة - طما، وطريق التحرير الحلفا، وأمام مستودع السماد، مشيرًا إلى أنه تم مسح 17 كيلو متر من الطرق وتمهيدها، بالإضافة إلى رفع 10 طن من القمامة والمخلفات بقرية مشطا، ورفع 8 طن مخلفات من الطريق السريع.

وفي مركز ومدينة المراغة، قال حازم أبوالخير أنه تم رفع 120 طن قمامة وتراكمات خلال حملة مكبرة في بندر المراغة على مدار يومين متتاليين، شملت طريق المراغة - الحريدية، وطريق المراغة - الكراعي، مشيرًا إلى أن الوحدة القروية بناويط بدأت بدهانات البلدورات طريق سوهاج - أسيوط، ومنطقة العزبة بني هلال، ومدخل القرية الرئيسي، كما تمت أعمال الإنارة وتغيير اللمبات بالشوارع الرئيسية بالقري والنجوع، بالإضافة إلى رفع 13 طن مخلفات بمجلس قروى سلامون.

وكشف شريف السيد حسين رئيس مركز ومدينة المنشاة عن تنفيذ حملة نظافة مكبرة مجمعة بأولاد حمزة تم خلالها رفع القمامة من مناطق: "الأوقاف، وأولاد علي، وبجانب مدرسة بنت الشاطئ، وطريق الدير - الرشايدة"، وأسفرت الحملة عن رفع 120 طنًا من الأتربة والقمامة بمشاركة قرى الزوك، والدويرات، وأولاد سلامة.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 21 ساعة

إحالة مخرج فيلم "خيال مآتة" للمحاكمة العاجلة

منذ حوالي 21 ساعة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار وسيول خلال سبتمبر

منذ حوالي 12 ساعة

دراسة: غسل اللحوم والدجاج قبل طهيها خطر يهدد حياتنا

منذ يومين

رسالة مثيرة من الإعلامية سارة خليفة طليقة محمود كهربا

ads

الصور

image description

أدهم سليمان يطرح كليبه الجديد في لوكيشن تصوير واحد فقط

image description

معرض أتيليه القاهرة حبيبة عبدالله

image description

في معرض"وجوه".. "حبيبة عبد الله" فنانة بورتريهات بدرجة "إبداع"

image description

إطلاق 25 معرض مستلزمات مدرسية بالإسكندرية

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

الأكثر قراءة

«الدستور» تنفرد بنشر تفاصيل تصنيع قمر نايل سات 301

المونيتور: الكونجرس يوافق على «مساعدات مصر العسكرية» بالكامل

النيابة تأمر بتشريح جثمان عبدالله محمد مرسى

دراسة: غسل اللحوم والدجاج قبل طهيها خطر يهدد حياتنا

أيام زمان

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

الصحة

عقار تجريبي يساعد على سرعة الشفاء من الاكتئاب الشديد

"الصحة الأمريكية" تربط بين مادة كيميائية وأمراض الرئة بالسجائر الإلكترونية

خبير عالمي يناقش أسباب الاضطراب الوجداني لدى الأطفال

التوتر والقلق مفيد لـ«البدناء»..اعرف السبب

الرئيس نيوز

البرلمان: رفض دعوى إلغاء نظام التعليم بـ"التابلت" يؤكد إيمان القضاء بمشروع الدولة

معلم كرّمه السيسي يستقيل: أتعرض لاضطهاد شديد

حقيقة القبض على شقيقة الفنان محمد رمضان

الجيش الليبي يتهم تركيا بقصف نقطة إسعاف والمحصلة 3 قتلى

منوعات

اكتشاف أكبر أطلال لموقع تقطير كحول قديم في الصين

فندق يقدم فرصة لمجاورة المشاهير مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا

اصطدام يخت بالشعب المرجانية يكشف عن طن كوكايين فى أستراليا

بريطانيا تنقذ نبات آكل اللحوم مهدد بالانقراض

كشكول

23 منحة دراسية لطلاب مدارس المتفوقين بالجامعات المختلفة

الأحد.. بدء امتحانات سبتمبر بـ"علوم حلوان"ولمدة 5 أيام

تعرف على الأوراق المطلوبة بمدن جامعية "عين شمس"

"التعليم" يبحث آليات تنفيذ قرارات "أعلى ما قبل الجامعي"

إسلام سياسي

حفيد حسن البنا يعترف بتهمة الاغتصاب ويؤكد: كذبت لحماية نفسي

مقتل "حاكم الظل" الأكثر خطورة في "طالبان" بأفغانستان

أوروبا تؤسس سجلا مشتركا لمحاكمة العائدين من داعش

قائد الجيش الليبي يلتقى مشايخ القبائل لدعمها الحرب على الإرهاب


زيت وسكر

جهاز دمياط الجديدة يشُن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية

التنظيم والإدارة: التسويات بالمؤهل الأعلى اختيارية .. وأول نوفمبر آخر موعد لنظر طلبات اعادة التعيين

“المجتمعات العمرانية” :تنفيذ وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة المنفذة بمدينة بدر

الإسكان: خلال أيام..الإعلان عن أكبر طرح للأراضي السكنية والفيلات بالمدن الجديدة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
"العظماء السبع" ودولاب الاقتصاد المصرى
ماجد حبته
جوزيبى كونتى.. إلى اليسار دُر!
د. محمد عفيفي
طه حسين وهيكل ومعركة التراث
مدحت بشاى
بيروقراطية «الجالس القرفصاء»
المزيد

الثقافة

ثقافة بني سويف تناقش حب الوطن

تفاعل أبناء العور مع كورال الأطفال بالمنيا

"صيف بلدنا" يكتشف المواهب الفنية لأبناء جنوب سيناء

رغم وصولها لقوائم "بوكر".. رواية إليف شفق لا تعجب نظام أردوغان

صفحتنا ع الفيس بوك