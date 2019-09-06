لونك من برجك.. ما هو اللون المميز لك؟

لكل مواليد برج من الأبراج الفلكية ألوان مميزة بالنسبة لهم، وتجلب لهم الحظّ، تتحدث اليوم لـ"الدستور" خبيرة الأبراج وعالمة الفلك "منى أحمد"، عن الوان الحظ بالنسبة لكل برج من الأبراج الفلكية.



- برج الحمل:

الحظ دائما يرافق مواليد برج الحمل إذا استخدموا اشياء تكون بهذه الألوان، الأحمر الناري، الزهري والأصفر والكشمير.



- برج الثور:

بالنسبة لمواليد برج الثور يجلب لهم اللون الأخضر الفاتح، والزهري الفاتح، والأزرق البحري، الحظ السعيد لهم.



- برج الجوزاء:

مواليد برج الجوزاء يناسبهم ألوان الأصفر، والأخضر الفاتح، والفضي والرمادي الفاتح.



- برج السرطان:

الألوان التي تعتبر تميمة الحظ لمواليد برج السرطان هي الأخضر الزمردي، الأصفر القمري، الأبيض اللامع اللؤلؤي والأزرق النيلي.



- برج الأسد:

ألوان حظ مواليد برج الأسد هي الأصفر الصارخ، والبرتقالي، والأحمر الناري.



- برج العذراء:

مواليد برج العذراء تسيطر ألوان الباستيل على حياتهم وتجلب لهم الحظ، مثل الأزرق الباستيل، الخوخي والذهبي.



- برج الميزان:

تتناسب ألوان الأزرق الملكي، الأخضر الزمردي والبنفسجي مع مواليد برج الميزان.



- برج العقرب:

يرافق الحظ مواليد برج العقرب لو ركزوا على هذه الألوان، الأصفر الفاتح، والزهري، البيج والليلكي.



- برج القوس:

الألوان التي تجلب الحظ لمواليد برج القوس هي الليلكي، والبنفسجي، والزهري والاوف وايت والكحلي.



- برج الجدي:

ألوان الحظ الخاصة بمواليد برج الجدي هي البني الغامق، والبرتقالي، والذهبي والألوان الترابية.



- برج الدلو:

الوان حظ مواليد برج الدلو هي ألوان قوس قزح.



- برج الحوت:

ألوان الحظ لمواليد برج الحوت هي الأحمر النبيذي، والأبيض والأخضر الحشيشي.