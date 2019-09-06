سول تقدم مساعدات إنسانية لجزر الباهاما لمواجهة "دوريان"

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم الجمعة، أنها قدمت مساعدات إنسانية إلى جزر الباهاما على خلفية الأضرار الناجمة عن إعصار دوريان.



وأعربت وزارة الخارجية، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، عن تطلعها في مساهمة دعمها بترميم الأضرار التي لحقت بسكان جزر الباهاما بسبب الإعصار والمساعدة على استقرار معيشتهم في أسرع وقت ممكن.



وارتفع عدد قتلى إعصار دوريان المدمر ليصل إلى 30 شخصًا جراء مروره بجزر الباهاما، كما تسبب الإعصار أيضًا في تشريد نحو 60 ألف شخص وتدمير 13 ألف منزل.