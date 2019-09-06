سقوط مسجل خطر بحوزته 75 جرام هيروين بدار السلام

تمكن رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، من ضبط مسجل خطر بحوزته 75 جرام هيروين بمنطقة دار السلام.



وتعود الواقعة عندما تمكن ضباط مباحث قسم شرطة دار السلام من ضبط أحد العناصر الإجرامية لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة، وبحوزته (كمية لمخدر الهيروين وزنت 75 جرام- ميزان- سلاح أبيض– مبلغ مالى- هاتف محمول).



وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن بتحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.