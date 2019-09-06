إغلاق كوبري السيدة عائشة جزئيًا 30 يومًا

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بإغلاق جزئى لكوبرى السيدة عائشة القادم من القلعة فى اتجاه منطقة مجرى العيون والذي سيشهد إصلاح فواصل الكوبري ووضع طبقة "الإبوكسى".



وقال مصدر أمنى إنه تم التنسيق مع الأجهزة المعنية على البدء فى تنفيذ الأعمال يوميًا من الساعة 11 مساءً وحتى الساعة 6 صباحًا (فترة الغلق اليومى للكوبرى) لمدة ثلاثين يومًا مع غلق نصف الاتجاه الأيسر للكوبرى للقادم من القلعة تجاه مجرى العيون اعتبارًا من الساعة 6 صباحًا يوم الجمعة وحتى الساعة 6 مساء يوم السبت من كل أسبوع اعتبارًا من تاريخ 6/9/2019 ولمدة ثلاثين يومًا.