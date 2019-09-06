الجمعة 06 سبتمبر 2019 الموافق 07 محرم 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحذيرات من عقوبات جديدة.. هل تُزيد "الأسلحة النووية" عزلة تركيا؟

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:42 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
إسراء صلاح الدين
طباعة
لم تهدأ العلاقات الأمريكية التركية بعد شراء الأخيرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، حتى لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يرغب في امتلاك أسلحة نووية، بحجة أنه لا يوجد تكافؤ بينه وباقي دول منطقة الشرق الأوسط.

- عقوبات جديدة
وحذر الخبراء من أن تصريحات أردوغان ستزيد من أوجاع الاقتصاد التركي، لأنها تعرضها لسلسلة جديدة من العقوبات الغربية، بل يمكن أن تعزلها عن العالم الغربي، وتشعل العلاقات بينها وبين دول المنطقة.

وفي هذا السياق، أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تصريحات أردوغان تأتي في ظل توتر العلاقات الأمريكية التركية بسبب أنظمة الدفاع الصاروخية، مما يهدد بفرض عقوبات أمريكية على تركيا.

وأضافت أن تركيا تحاول ترويج فكرة احتياجها للأسلحة من أجل الدفاع عن نفسها من التهديدات الأمنية الوشيكة بسبب الحرب الأهلية في سوريا.

-التأثير على الاقتصاد
وأشارت إلى أن تلميحات امتلاك تركيا للأسلحة النووية ستكون لها عواقب وخيمة على عدة مجالات في البلاد، حيث يتأثر الاقتصاد بأي عقوبات دولية، كما ترتفع نسبة العداوة بينها وجيرانها في المنطقة.

-خرق الالتزامات الدولية
وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه من غير الواضح أن أردوغان تحمس أكثر من اللازم في خطابه الجماهيري، أم أنها بالفعل نية للحكومة التركية لامتلاك أسلحة نووية.

وأضافت أن تركيا تعد من أوائل الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، وهي الاتفاقية الدولية التي من خلالها تتخلى الدول عن الأسلحة النووية مقابل الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية السلمية، إلا أن تركيا تجد نفسها في منطقة تستكشف التكنولوجيا النووية بشكل متزايد.

وأكد الخبراء أنه في حال سعي تركيا لامتلاك أسلحة نووية سيعني هذا خرق التزاماتها الدولية بموجب المعاهدة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها من الشركاء التجاريين في أوروبا، فى وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية قوية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 19 ساعة

"الأرصاد" تكشف حقيقة سقوط أمطار وسيول خلال سبتمبر

منذ حوالي 4 ساعات

الحكومة تعلن ضوابط وإجراءات "تسوية الموظفين"

منذ حوالي 10 ساعة

دراسة: غسل اللحوم والدجاج قبل طهيها خطر يهدد حياتنا

منذ يوم

رسالة مثيرة من الإعلامية سارة خليفة طليقة محمود كهربا

ads

الصور

image description

معرض أتيليه القاهرة حبيبة عبدالله

image description

في معرض"وجوه".. "حبيبة عبد الله" فنانة بورتريهات بدرجة "إبداع"

image description

إطلاق 25 معرض مستلزمات مدرسية بالإسكندرية

image description

توافد نجوم الفن على مهرجان همسة للفنون

image description

بالصور.. محافظ البحر الأحمر يقود حملة نظافة بشوارع الغردقة

الأكثر قراءة

المونيتور: الكونجرس يوافق على «مساعدات مصر العسكرية» بالكامل

النيابة تأمر بتشريح جثمان عبدالله محمد مرسى

دراسة: غسل اللحوم والدجاج قبل طهيها خطر يهدد حياتنا

الحكومة تعلن ضوابط وإجراءات "تسوية الموظفين"

أيام زمان

تعرف على قصة سناء جميل مع "مجنون" هرب من الخانكة

طارق الشناوي: المهندس وشويكار ثنائي فريد لن يتكرر بتاريخ المسرح

عبدالمنعم إسماعيل المعلم الذي قادته الديون للانتحار داخل مبنى ماسبيرو

"المحامي الفصيح" إبراهيم سعفان.. فقد أربعة من أبنائه وكان معلما للسندريلا

الصحة

عقار تجريبي يساعد على سرعة الشفاء من الاكتئاب الشديد

"الصحة الأمريكية" تربط بين مادة كيميائية وأمراض الرئة بالسجائر الإلكترونية

خبير عالمي يناقش أسباب الاضطراب الوجداني لدى الأطفال

التوتر والقلق مفيد لـ«البدناء»..اعرف السبب

الرئيس نيوز

مصرع شخص وإصابة 13 آخرين إثر انقلاب ميكروباص بالعاشر من رمضان

صلاح خارج القائمة.. 6 مرشحين لجائزة أفضل لاعب بشهر أغسطس

السياحة تلغي ترخيص 20 شركة لمخالفتها ضوابط موسم العمرة الماضي

رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي للانتقال للعاصمة الإدارية

منوعات

اكتشاف أكبر أطلال لموقع تقطير كحول قديم في الصين

فندق يقدم فرصة لمجاورة المشاهير مقابل 20 جنيهًا إسترلينيًا

اصطدام يخت بالشعب المرجانية يكشف عن طن كوكايين فى أستراليا

بريطانيا تنقذ نبات آكل اللحوم مهدد بالانقراض

كشكول

4 شروط لتجديد اعتماد المدرب العام التربوي.. تعرف عليها

ننشر قواعد القبول بالمدن الجامعية لـ"سوهاج"

عميد "تربية رياضية" الأزهر يكشف موعد أداء اختبارات العام الجديد

"التعليم": فوز 15 معسكرًا و178 طالبًا في مسابقة المكتبات والمعسكرات المتميزة

إسلام سياسي

أوروبا تؤسس سجلا مشتركا لمحاكمة العائدين من داعش

قائد الجيش الليبي يلتقى مشايخ القبائل لدعمها الحرب على الإرهاب

المبعوث الأممي يشيد بجهود السعودية لإنهاء الصراع في اليمن

الحكم في قضية "أنصار بيت المقدس" 2 أكتوبرالمُقبل


زيت وسكر

جهاز دمياط الجديدة يشُن حملة ليلية مكبرة لإزالة الإشغالات والمخالفات بالمناطق السكنية

التنظيم والإدارة: التسويات بالمؤهل الأعلى اختيارية .. وأول نوفمبر آخر موعد لنظر طلبات اعادة التعيين

“المجتمعات العمرانية” :تنفيذ وحدات موظفي العاصمة الإدارية الجديدة المنفذة بمدينة بدر

الإسكان: خلال أيام..الإعلان عن أكبر طرح للأراضي السكنية والفيلات بالمدن الجديدة

مقالات الرأي
د. إلهام سيف الدولة حمدان
"العظماء السبع" ودولاب الاقتصاد المصرى
ماجد حبته
جوزيبى كونتى.. إلى اليسار دُر!
د. محمد عفيفي
طه حسين وهيكل ومعركة التراث
مدحت بشاى
بيروقراطية «الجالس القرفصاء»
المزيد

الثقافة

وصلت للقائمة القصيرة لـ"بوكر".. مارجريت آتوود. كاتبة ونسوية وناشطة بيئية

في ذكرى ميلاد رينيه حبشي صاحب فكرة الشخصانية

عزت القمحاوي ينعى الكاتبة نجوى شعبان: موهبة دهستها الحياة

غدًا.. احتفالية بالمئوية الثانية لكلارا شومان

صفحتنا ع الفيس بوك