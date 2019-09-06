تحذيرات من عقوبات جديدة.. هل تُزيد "الأسلحة النووية" عزلة تركيا؟

لم تهدأ العلاقات الأمريكية التركية بعد شراء الأخيرة منظومة الدفاع الصاروخي الروسية "إس 400"، حتى لمح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه يرغب في امتلاك أسلحة نووية، بحجة أنه لا يوجد تكافؤ بينه وباقي دول منطقة الشرق الأوسط.



- عقوبات جديدة

وحذر الخبراء من أن تصريحات أردوغان ستزيد من أوجاع الاقتصاد التركي، لأنها تعرضها لسلسلة جديدة من العقوبات الغربية، بل يمكن أن تعزلها عن العالم الغربي، وتشعل العلاقات بينها وبين دول المنطقة.



وفي هذا السياق، أكدت وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أن تصريحات أردوغان تأتي في ظل توتر العلاقات الأمريكية التركية بسبب أنظمة الدفاع الصاروخية، مما يهدد بفرض عقوبات أمريكية على تركيا.



وأضافت أن تركيا تحاول ترويج فكرة احتياجها للأسلحة من أجل الدفاع عن نفسها من التهديدات الأمنية الوشيكة بسبب الحرب الأهلية في سوريا.



-التأثير على الاقتصاد

وأشارت إلى أن تلميحات امتلاك تركيا للأسلحة النووية ستكون لها عواقب وخيمة على عدة مجالات في البلاد، حيث يتأثر الاقتصاد بأي عقوبات دولية، كما ترتفع نسبة العداوة بينها وجيرانها في المنطقة.



-خرق الالتزامات الدولية

وفي هذا السياق، أكدت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أنه من غير الواضح أن أردوغان تحمس أكثر من اللازم في خطابه الجماهيري، أم أنها بالفعل نية للحكومة التركية لامتلاك أسلحة نووية.



وأضافت أن تركيا تعد من أوائل الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية لعام 1968، وهي الاتفاقية الدولية التي من خلالها تتخلى الدول عن الأسلحة النووية مقابل الحصول على التكنولوجيا النووية المدنية السلمية، إلا أن تركيا تجد نفسها في منطقة تستكشف التكنولوجيا النووية بشكل متزايد.



وأكد الخبراء أنه في حال سعي تركيا لامتلاك أسلحة نووية سيعني هذا خرق التزاماتها الدولية بموجب المعاهدة، مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات عليها من الشركاء التجاريين في أوروبا، فى وقت تعاني فيه البلاد من أزمات اقتصادية قوية.