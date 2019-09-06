السعودية تدمّر صاروخًا أطلقه الحوثيون تجاه نجران

نجحت الدفاعات الجوية السعودية في تدمير صاروخ باليستى أطلقته الميليشيات نحو نجران، اليوم الجمعة.



يذكر أن قوات التحالف الدولي المدعومة من الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تقاتل الجماعات المسلحة والحوثيين في سماء اليمن.



حيث رفض الحوثيون الخروج من اليمن أو تنفيذ اتفاق السويد القاضي وانسحابهم من ميناء الحديدة والموافقة على مرور قوافل المساعدات.