أنباء عن تسرب كمية كبيرة من النفط في "المتوسط"

ذكر تقرير إخباري أن كمية كبيرة من النفط تسربت إلى البحر المتوسط من مصنع في ميناء حيفا شمالي إسرائيل بعد حريق هائل في المنشأة أمس الخميس.



وبحسب صحيفة "يديعوت أحرونوت" شب حريق أمس في مستودع للنفط في المصنع كان يحتوى على 80 طنا من النفط.



وغطى الدخان المتصاعد من المستودع مدينة حيفا.



وشارك عدد كبير من أطقم الاطفاء في اخماد الحريق.



وقالت الصحيفة أن الحريق أدى إلى وقف حركة السفن من وإلى الميناء.



وأضافت: أن اثنين على الأقل من رجال الإطفاء تعرضا لإصابات طفيفة.