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عالم

المونيتور: أرودغان يستغل ويتاجر باللاجئين مقابل 6 مليارات يورو

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:29 م
جريدة الدستور
أمينة ذكي
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هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بالسماح للاجئين السوريين بمغادرة تركيا والوصول إلى أوروبا إذا لم يتم إنشاء المنطقة الآمنة التي طال انتظارها في شمال سوريا، حسبما قال موقع "المونيتور".

فقد قال أردوغان، "سنضطر لفتح البوابات، ولا يمكن إجبارنا على تحمل العبء وحده"، مشيرًا إلى أن تركيا "لم تتلق الدعم اللازم من العالم"، فيما قال إن الدعم الذي أشار إليه هو الوعد بالمساعدة المالية التي تصل إلى ستة مليارات يورو (6،642،510،000 دولار) من الاتحاد الأوروبي (EU) وتوفير السفر دون تأشيرة إلى أوروبا للمواطنين الأتراك، كجزء من صفقة اللاجئين التي أبرمها الاتحاد مع تركيا في عام 2016.

وبحسب ما ورد، تم تقديم نصف التمويل الموعود به للحفاظ على اللاجئين، وكان آخرها إعلان الاتحاد الأوروبي عن مبلغ إضافي قدره 142 مليون دولار، في حين لم يتم منح السفر دون تأشيرة للمواطنين الأتراك، مما تسبب في أن يقول البلد "لم تعد الصفقة سارية" في يوليو.

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