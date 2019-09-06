"ميتسوبيشى إيركرافت" توافق على التفاوض مع شركة طيران أميركية

أخبرت مصادر مطلعة أن شركة ميتسوبيشي إيركرافت اتفقت مع شركة طيران أميركية على التفاوض بشأن تسليم 100 طائرة من أبرز طرازاتها لطائرات الركاب.



وتطور الشركة اليابانية المصنعة للطائرات أول طائرة ركاب مصنعة محليًا وتدعى "ميتسوبيشي سبيس جيت".



وتهدف الشركة للبدء في تسليم الطائرة في عام 2024.



وفي حال تم التوصل لصفقة مع شركة ميسا إيرلاينز فإنها ستكون أول طلبية كبيرة لطراز سبيس جيت الذي يضم 70 مقعدا.



يذكر أن الطلب على طائرات الركاب من هذا الحجم كبير في الولايات المتحدة.



وقد تلقت الشركة بالفعل طلبيات لطراز أكبر حجما يتسع لتسعين مقعدا.



ومن المقرر أن تتم عمليات التسليم الأولى العام القادم أي متأخرة بسبع سنوات عن الموعد المقرر مسبقا.



وقد دفعت سلسلة من المشكلات التقنية شركة ميتسوبيشي إيركرافت لتغيير اسم طائراتها هذا العام، حيث تم تغيير الاسم من "ميتسوبيشي ريجونال جيت أو MRJ" إلى "سبيس جيت".



وتعتبر الشركة الآن طراز M100 الأصغر حجما المنتج الأساسي للشركة.