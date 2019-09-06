سوجا: "هواوي" اقترحت جعل الشيفرة المصدرية لمنتجاتها متاحة لليابان

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، إن عملاقة الاتصالات الصينية هواوي اقترحت جعل الشيفرة المصدرية لمنتجاتها متاحة للحكومة اليابانية.



يذكر أن الحكومة اليابانية بدأت في أبريل بأخذ المخاطر الأمنية في عين الاعتبار عند شراء معدات الاتصالات، وذلك لمواجهة تنامي خطر هجمات القرصنة الإلكترونية.



ومن المُعتقد أنه يحظر على هواوي وبعض الشركات الصينية الأخرى من الناحية الفعلية بيع منتجاتها.



وقال وزير شؤون مجلس الوزراء يوشيهيديه سوجا يوم الخميس، إن هواوي اقترحت جعل الشيفرة المصدرية متاحة للحكومة اليابانية حتى تتأكد من أن منتجات هواوي لا تشكل أي خطر.



كما قال سوجا إن الحكومة حاليا لا تفحص الشيفرة المصدرية لمنتجات أي شركة بعينها، مضيفا، أن لا خطة لديها في الوقت الحالي لقبول عرض هواوي.