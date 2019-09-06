تكهنات واسعة حول رغبة "أردوغان" في امتلاك النووي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في ذكرى مرور 100 عام على مؤتمر سيفاس، الذي وضع الأساس لاستقلال تركيا، إنه من غير المقبول أن تمنع الدول المسلحة نوويًا أنقرة من تطوير أسلحة نووية.



وأضاف أردوغان، "لدى العديد من الدول صواريخ برؤوس حربية نووية، وليس واحدة أو اثنتين، لكن لا يمكننا الحصول عليها، مضيفا"لا توجد دولة متقدمة في العالم لا تمتلك السلاح النووي، على الرغم من أن تسع دول فقط تمتلك حاليًا قدرات أسلحة نووية: الولايات المتحدة، روسيا، المملكة المتحدة، فرنسا، الصين، الهند، باكستان، ومن الناحية الفنية غير المؤكدة، إسرائيل وكوريا الشمالية.



وتسبب الخطاب في تكهنات واسعة النطاق حول نوايا أردوغان، لكن المحللين عبروا عن شكوكهم في أن الخطاب سيؤدي إلى برنامج تركي للأسلحة النووية، حيث كانت تركيا من أوائل الدول الموقعة على معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، التي تحظر تطوير الأسلحة النووية، وتستفيد أيضًا من الحماية من الهجمات النووية كعضو في منظمة حلف شمال الأطلسي، وفقا للمونيتور.

