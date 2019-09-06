مصرع وإصابة 14 شخصًا فى حادث تصادم بالشرقية

لقي شخص مصرعه، فيما أصيب 13 آخرون، فى حادث تصادم مروع، وقع بطريق " بلبيس - العاشر من رمضان، وتم تحرير المحضر اللازم، ورفع آثار الحادث.



وتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رءوف، مدير المباحث الجنائية بالشرقية، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم بطريق" بلبيس- العاشر من رمضان"، مما أسفر عنه مصرع شخص وإصابة 13 آخرين، بينهم 4 أطفال.



وقد تبين وقوع الحادث بسبب انفجار إطار سيارة، وتم نقل المصابين لمستشفى بلبيس العام لتلقى العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة.