"جونسون" يجدد دعوته لانتخابات مبكرة

جدد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، دعوته لإجراء انتخابات عامة لتحقيق انفراجة في مسألة خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي "بريكست" وذلك بعد يوم واحد من رفض مجلس العموم مشروعة لإجراء انتخابات عامة.



ومن المتوقع أن يطرح مشروعا مماثلا يوم الاثنين.



وقال جونسون يوم الخميس، خلال كلمة له أمام أفراد الشرطة في ويكفيلد في إنجلترا إنه يفضل "الموت في المجاري" على إرجاء بريكست المقرر في الحادي والثلاثين من أكتوبر.



وشدد على أن بلاده بحاجة لإجراء انتخابات مبكرة في الخامس عشر من أكتوبر لأنها السبيل الوحيد لتحقيق انفراجة.



يذكر أنه في اليوم السابق فشل مشروع جونسون في كسب تأييد أغلبية الثلثين اللازمة لتمرير المشروع في مجلس العموم.



وقد كشفت الحكومة البريطانية عن أن رئيس الوزراء جونسون يخطط لطرح مشروع آخر لإجراء انتخابات عامة يوم الاثنين.



وينصب الاهتمام على كيف ستتعامل المعارضة مع مشروعه هذه المرة.