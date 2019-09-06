مجلس أمناء "تعليم الدقهلية" يناقش التقرير المالى للعام المنقضى

اجتمع مجلس أمناء مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الجمعة، برئاسة الدكتور عبدالعظيم السعيد وأمانة سر عبدالغنى محمد الموجه العام للتربية الاجتماعية، بحضور على عبدالرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم، ورؤساء مجالس أمناء الإدارات التعليمية.



واستعرض المجلس، التقرير المالى للعام الدراسى ٢٠١٩٢٠١٨ وماتم انجازه خلال العام من رعاية وتكريم الطلاب الأوائل وتقديم شهادات استثمار وشهادات تقدير لأوائل شهادات التعليم العام والفنى، ودعم مسابقة أوائل الطلبة للمرحلتين الإعدادية والثانوية، وتكلفة المساعدات العينية والمالية للطلبة غير القادرين والاسهامات العينية للمدارس.



ووجه وكيل الوزارة الشكر للمجلس لمساهمته الإيجابية فى إنجاح البرامج التعليمية وتوفير الدعم للعملية التعليمية وتفهم المشاكل والمعوقات وحلها للعام الدراسى، متمنيا: أن يحقق العام الجديد المزيد من الدعم والتواصل والإنجازات.