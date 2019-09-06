عون: إسرائيل ستتحمل نتائج أى هجوم على لبنان

حذر الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الجمعة، من أن إسرائيل ستتحمل نتائج أي هجوم على بلاده، وذلك بعد أيام من مواجهة على الحدود بين إسرائيل وجماعة حزب الله.



ونقل مكتب عون عنه القول، خلال اجتماع مع منسق الأمم المتحدة الخاص في لبنان: "أي اعتداء على سيادة لبنان وسلامة أراضيه سيقابل بدفاع مشروع عن النفس تتحمل إسرائيل كل ما يترتب عنه من نتائج".

