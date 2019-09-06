على مسعود: مصر تقود إفريقيا لتحقيق التنمية المستدامة (فيديو)

أكد الدكتور على مسعود، عميد كلية السياسة والاقتصاد بجامعة بني سويف، أن مصر تقود القارة الأفريقية في طريقها لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أن عمل مصداقيات مع الكيانات الكبرى المؤثرة على مستوى العالم منذ تولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي.



وأضاف "مسعود"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية المصرية، أن القارة الأفريقية تتجه نحو تحقيق التنمية المستدامة من خلال ثلاث محاور، أولها الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية، وبالتالي تحولت من قارة تابعة إلى شريكة.



وأشار إلى أن المحور الثاني هو الاهتمام بالموارد البشرية وتطوير نظم التعليم، أما المحور الثالث يأتي من خلال خلق نظام تجاري أكثر عدالة، مؤكدًا أن هذا لن يتحقق إلا من خلال وجود تكتلات اقتصادية واضحة.