استطلاع: مستهلكو بريطانيا يشعرون بالقلق بعد "بريكست"

كشف استطلاع للرأي أجراه البنك المركزي البريطاني أن نصف البريطانيين يرون أن خروج بلادهم من الاتحاد الأوروبي (بريكست) يزيد من توقعاتهم بشأن ارتفاع الأسعار في البلاد.



وذكر البنك المركزي البريطاني أن توقعات التضخم خلال العام المقبل وصلت في أغسطس الماضي إلى 3ر3 بالمئة، وهو أعلى معدل يتم تسجيله منذ عام 2013.



وكانت توقعات التضخم بلغت في مايو الماضي 1ر3 بالمئة.



وأظهر الاستطلاع الذي أوردته وكالة "بلومبرج" للأنباء أن المستهلكين في بريطانيا أكثر تفاؤلا بشأن معدلات التضخم على المدى الأطول، حيث أعرب المشاركون في الاستطلاع عن توقعاتهم أن تصل نسبة التضخم في غضون خمس سنوات إلى 1ر3 بالمئة.



ومن الممكن أن يؤدي تراجع قيمة الجنيه الاسترليني، فضلا عن الحواجز التجارية الجديدة، إلى زيادة الأسعار فوق النسبة التي يستهدفها البنك المركزي البريطاني وتبلغ 2 بالمئة، بمجرد خروج البلاد من الكتلة الأوروبية.



غير أن 10 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أن الخروج من الاتحاد الاوروبي قلل من توقعاتهم بشأن زيادة الأسعار.