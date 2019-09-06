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حوادث

ضبط تشكيل عصابي تخصص في الإستيلاء على أموال البنوك

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 12:20 م
جريدة الدستور
عمرو المزيدى- محمد عيسى
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نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط تشكيل عصابى تخصص فى إرتكاب جرائم الإستيلاء على أموال البنوك والشركات السياحية والأفراد.

تلقت مباحث الأموال العامة، بلاغا من مسئولى إحدى شركات المشروعات السياحية "شركة مساهمة مصرية" بتضررهم من حجز "مالكة إحدى شركات السياحة" غرف فندقية بأحد الفنادق السياحية المملوك للشركة بموجب بيانات بطاقات دفع إلكترونى تخص آخرين ومتحصل عليها بطرق إحتيالية وهو ما عرّض الفندق لخسائر مادية جسيمة تجاوزت قيمتها 920 ألف جنيه.

أسفرت تحريات إدارة مكافحة الجرائم المصرفية أن وراء ارتكاب تلك الواقعة "مالكة شركة سياحة - مقيمة بالخليفة القاهرة - سبق إتهامها والحكم عليها فى 19 قضية " تبديد، شيكات " ومطلوب التنفيذ عليها فى 9 منها بلغت جملتها ستة سنوات وتسعة أشهر، وعاطل - مقيم بمدينة نصر، المدير المالى بالفندق بالأقصر - مقيم بالأقصر"، إذ قام المتهمين بتكوين مجموعة إجرامية منظمة تخصصت فى الإستيلاء على أموال البنوك المصرية والشركات السياحية بالبلاد والأفراد ومنها واقعة الإستيلاء على أموال أحد الفنادق بالأقصر المملوك للشركة المُبلغة من خلال قيام الأولى بإستغلال شركتها السياحية المملوكة لها فى حجز غرف سياحية بالفندق بمبالغ ماليه ضخمة بإستخدام بيانات بطاقات دفع إلكترونى تحصلت عليها من العاطل وبالتواطؤ مع المدير المالى بالفندق الذى قام بحجز تلك الغرف بنظام أون لاين والذى لايتيح للبنك المتعاقد مع الفندق على الموافقة على صحة تلك العمليات وعقب ذلك تقوم الأولى بإلغاء تلك الحجوزات الفندقية وتطلب من الثالث تحويل قيمتها إلى حسابها البنكى بأحد البنوك العاملة بالبلاد بعد خصم نسبته فى تلك الوقائع وقدرها 20% وتقوم عقب ذلك بإقتسام تلك المبالغ فيما بينهما وبين العاطل.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط مديرة شركة السياحة أثناء ترددها على الشركة المُبلغة بمصر الجديدة وضبط بحوزتها (2 هاتف محمول ) وبمواجهتها إعترفت بإرتكابها الواقعة حسبما جاء بعمليات الفحص والتحرى وأنها قامت بالتصرف فى نصيبها من تلك المبالغ المالية حصيلة نشاطها الإجرامى فى سداد ديونها لبعض الفنادق وشركات السياحة التى تتعامل معها وأنها تحصلت على تلك البطاقات من العاطل وبإرشادها تم ضبط المذكور وبحوزته (2 هاتف محمول، مبلغ مالى وقدرة ثلاثة ألاف جنيه)، وبمواجهة المتهم بما جاء بأقوال مديرة شركة السياحة أقر بنشاطه الإجرامى المشار إليه وأنه تحصل على تلك البطاقات من شخص ( يحمل جنسية إحدى الدول العربية ) وأنه عقب إستلامه الأموال من الأولى يقوم بأخذ نصيبه منها وتحويل الباقى للمذكور بنظام المقاصة، فضلًا عن قيامه بتزوير العديد من المحررات الرسمية والعرفية والشهادات المنسوبة للعديد من الجامعات والمعاهد الأجنبية وترويجها على عملاؤه من راغبى الحصول عليها نظير مقابل مادى.

وضبطت أجهزة الأمن " 14 ألف جنية مصرى، 700 دولار أمريكى" من متحصلات نشاطه الإجرامى، وجهاز لاب توب، وطابعة كمبيوتر، و2 كارنيه باسم المذكور منسوبين لبعض الصحف، والعديد من الشهادات الجامعية وشهادات الخبرة المنسوبة لبعض الجامعات الأجنبية، وبعض الأدوات المستخدمة فى عمليات التزوير وتشمل.

وبتكثيف التحريات وفى أحد الأكمنة المعدة لذلك تم ضبط متهم آخر وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة وأنه إستغل طبيعة عمله كمدير مالى بالفندق وقام بإجراء عمليات حجز الغرف الفندقية بالإشتراك مع باقى المتهمين وعلمه بأن تلك البطاقات التى قام بإجراء عمليات حجز الغرف بموجبها ببطاقات مستولى عليها بطرق إحتيالية مقابل حصوله على نسبة من تلك الوقائع.

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