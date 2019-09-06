العنصرية تنشر العنف النابع من "معاداة الأجانب" فى إفريقيا

تنتشر أعمال العنف النابعة من "معاداة الأجانب" في بعض الدول الإفريقية انتقامًا على أعمال الشغب في جنوب إفريقيا ضد محال مملوكة لأجانب.



فقد هاجم جمع من الناس في بريتوريا، عاصمة جنوب إفريقيا، وجوهانسبورج محلات يديرها مهاجرون من نيجيريا وإثيوبيا ودول أفريقية أخرى.



وتقول شرطة جنوب إفريقيا إن 9 أشخاص لقوا حتفهم من بينهم أجانب، وإن نحو 300 آخرين ألقي القبض عليهم.



وقد فجرت أعمال العنف هذه هجمات انتقامية خارج جنوب إفريقيا.



فقد هاجم مثيرو شغب في نيجيريا محلات تابعة لسلسلة متاجر سوبر ماركت وشركة اتصالات من جنوب إفريقيا يوم الأربعاء، كما ألحق محتجون في زامبيا أضرارًا بسفارة جنوب إفريقيا.



كما تأثرت العلاقات الدبلوماسية بتصاعد حدة التوتر، حيث قاطعت نيجيريا اجتماعًا للمنتدى الاقتصادي العالمي حول إفريقيا يعقد حاليًا في كيب تاون.



وقالت حكومة جنوب إفريقيا، يوم الخميس: إنها قررت إغلاق سفارتها في نيجيريا في الوقت الراهن.



ويقول محللون إن الناس في جنوب إفريقيا يلومون العمال الأجانب على نسبة البطالة العالية.



وتعهد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا في اجتماع المنتدى بخلق فرص عمل للشباب، إلا أنه يواجه صعوبة في استعادة الهدوء في بلاده، وخاصة أن الأمر سيستغرق وقتا لتحسين الوضع في سوق العمل.