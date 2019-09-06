آبي وبوتين يناقشان إبرام معاهدة سلام بين البلدين

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن التحالف الأمني لليابان مع الولايات المتحدة هو إحدى العقبات في طريق إبرام معاهدة سلام مع طوكيو، ولكن بوتين أضاف أنه مستعد للتفاوض.



فقد تحدث بوتين مع رئيس الوزراء الياباني، شينزو آبي، حول هذه الفكرة على هامش منتدى اقتصادي عقد في فلاديفوستوك.



يذكر أن قضية أراض امتدت لعقود بشأن أربع جزر تسيطر عليها روسيا منعت البلدين من إبرام معاهدة سلام منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويدعو آبي هذه القضية بالمهمة التاريخية.



وقال بوتين إن القضية تبدو سهلة للغاية ولكنها ليست كذلك، مضيفا: "هناك قضايا عسكرية ودفاعية وأمنية.. يجب أن نفهم الموقف الذي تتخذه دول تعد طرفا ثالثا والتزامات اليابان تجاه تلك الدول بما في ذلك الولايات المتحدة".



واتفق الزعيمان على المضي قدما بالمحادثات، ووجها أوامر لوزيري خارجية البلدين بمحاولة إيجاد حل مقبول للطرفين.



كما اتفقا على المضي قدما في خطط لإقامة مشاريع اقتصادية مشتركة على الجزر.



يذكر أن الحكومة اليابانية تحافظ على موقف مفاده أن الجزر جزء أصيل من الأراضي اليابانية، كما أكدت أنها احتلت بشكل غير قانوني بعد الحرب العالمية الثانية.



وتقول موسكو إن الجزر أصبحت جزءا من روسيا نتيجة للحرب العالمية الثانية.