عزت القمحاوي ينعي الكاتبة نجوى شعبان: موهبة دهستها الحياة

نعى الروائي المصري عزت القمحاوي، رحيل الكاتبة والروائية نجوى شعبان، التي غيبها الموت مساء أمس الخميس، بعد صراع مع المرض، واختفائها عن الساحة الأدبية خلال السنوات الماضية.



وكتب "القمحاوي" عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": ‫الرحمة للكاتبة نجوى شعبان صاحبة "نوة الكرم" انقطع خيط موهبتها كما تنقطع خيوط مواهب لأسباب مختلفة.‬



وتابع: مرة قابلت أمين معلوف وسألته: كيف كتبت بالفرنسية بعد الأربعين في باريس، ولم تكتب شيئا في بيروت، قال: كل عربي مشروع ضحية، كنت في بيروت ألهث بين مجلة وصحيفة وإذاعة لكي أعيش، في باريس حصلت على دخل مريح من مجلة واحدة وتوفر لدي الوقت فكتبت، لافتًا إلى أن نجوى شعبان موهبة دهستها الحياة.‬



نجوى شعبان كاتبة مصرية ومحررة ثقافية ومترجمة بوكالة أنباء الشرق الأوسط، ولدت بمدينة دمياط، حصلت على بكالوريوس إعلام من جامعة القاهرة، وقد ترجمت من اللغة الإنجليزية العديد من الموضوعات السياسية والسيكولوجية والفنية، صدر لها مجموعة قصصية بعنوان "جدائل التيه" 1995، ورواية "الغر" 1998، وقد حصلت هذه الرواية على جائزة أندية الفتيات بالشارقة، كما حصلت على جائزة الدولة التشجيعية عن راويتها "نوة الكرم" في عام 2004، وتدور أحداثها حول مدينة دمياط مسقط رأس الكاتبة في القرن السادس عشر.



وكان لنجوى شعبان اهتمام بالفن التشكيلى، وقد أنجزت في هذا الصدد بحثين بالولايات المتحدة الأمريكية.