ضبط 43 قطعة سلاح وتنفيذ 53 ألف حكم خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لضبط الهاربين والخارجين عن القانون وحائزى المواد المخدرة.



وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 43 قطعة سلاح نارى، 162 قضية مخدرات، وتنفيذ 53763 حكمًا قضائيًا متنوعًا.



جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.