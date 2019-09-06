شاهد.. لقطات ترصد أضرار إعصار دوريان بالساحل الأمريكي

عرضت فضائية "اكسترا نيوز" مقطع فيديو يرصد إعصار دوريان الذى ضرب الساحل الأمريكى، وتسبب في مقتل عشرين شخصا على الأقل.



وأظهرت لقطات مصورة من فوق جزر أباكو بشمال الباهاما دمارا واسع النطاق، إضافة إلى الأحياء التي غمرتها المياه، والمباني المهدمة، والقوارب المنقلبة، وحاويات شحن متناثرة مثل الدمى، كما اقتلعت الجدران والأسقف جزئيا في كثير من المباني.



وتعرضت جزيرة الباهاما الكبرى للكثير من حظائر الطائرات في مطار فريبورت لما تعرضت له من أضرار بالغة جراء الإعصار.