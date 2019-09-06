التحفظ على 835 ألف قرص من الأدوية المحظورة بالإسكندرية

قررت نيابة العامرية أول بالإسكندرية، التحفظ علي 835 ألف قرص من الأدوية الخاصة بعلاج "التهاب الحلق والحنجرة" غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق داخل مصنع دون ترخيص، وحجز المدير المسئول علي ذمة التحقيقات بتهمة الغش التجاري.



وتلقى مدير أمن الإسكندرية، اللواء أشرف الجندي، إخطارًا من ضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوية، بدائرة قسم شرطة العامرية أول، بإنتاج وتصنيع الأدوية الخاصة بعلاج "التهاب الحلق والحنجرة" غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء خاصة لشركات أجنبية.



وتمت مداهمة المصنع وألقي القبض علي المدير المسئول، وبتفتيشه عثر بداخله على 835 ألفًا و296 قرص أدوية منتج نهائى وكذا كمية قدرها 1.240 طن من خامات التصنيع "جلوكوز مكسبات طعم- كامينا فيتامينات" يشتبه فى تأثيرها الضار على الصحة العامة، تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة التحقيقات.