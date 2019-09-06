ختام فعاليات معسكر الشمامسة بالغردقة اليوم

تختتم كنيسة قلب يسوع الأقدس بالقوصية، اليوم الجمعة، معسكرها للشمامسة، المنعقد في الفترة بين ١ سبتمبر إلى ٦من نفس الشهر بمدينة الغردقة، بحضور نحو ٥٠ شماسًا، حسب الأب فرنسيس حلمي، راعي الكنيسة، الذى أكد أن المعسكر يأتى انطلاقًا من إيمان الكنيسة بخدمة الشماس في طقوسنا القبطية.



وتضمن المعسكر شرح بعض الرموز الطقسية للكاهن أثناء القداس الإلهي، بالإضافة إلي حفظ ومراجعة بعض من الألحان الكنسية مع الاهتمام بالبعد الترفيهي الذي ينمي العلاقة الجماعية بين الشمامسة.



يذكر أن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، احتفلت بعيد صعود جسد القديسة العذراء مريم إلى السماء، بعد أن بدأت الكنيسة، برئاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ثاني أصغر أصوامها بعد صوم أهل نينوى، وهو صوم السيدة العذراء مريم، وذلك يوم 7 من الشهر الجاري، والذي استغرق 15 يومًا مُتصلة اختتمت 22 بقداسات عيد العذراء في مارمرقس بمحافظة المنيا.