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رياضة

مونديال السلة 2019: تفاؤل أردنى وانتظار تطوير بعد المشاركة الثانية

الجمعة 06/سبتمبر/2019 - 11:59 ص
جريدة الدستور
وكالات
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تركت المشاركة الأردنية الثانية في كأس العالم لكرة السلة بعضًا من الأمل لدى الأردنيين بتحسن تدريجي لمنتخب بلادهم في هذه اللعبة التي شهدت تطورًا في البلاد في الأعوام الماضية، على الرغم من أنها لا تزال تحتاج إلى دعم إضافي لبلوغ مستويات المنافسة الجدية.

واختتم المنتخب الأردني مشاركته في البطولة المقامة حاليًا في الصين، بتلقيه الخميس خسارته الثالثة في ثلاث مباريات، وذلك أمام ألمانيا 62-96، وأضيفت هذه النتيجة إلى خسارتين، إحداهما أمام المنتخب الفرنسي القوي 64-103، وأولى افتتاحية بصعوبة أمام منتخب جمهورية الدومينيكان بفارق أربع نقاط فقط (76-80).

وهي المشاركة الأردنية الثانية في كأس العالم بعد مونديال تركيا 2010.
ويقول الموظف الحكومي نادر خالد، الذي تابع مباراة الخميس ضد ألمانيا عبر هاتفه المحمول، لوكالة فرانس برس "مجرد وصول المنتخب إلى كأس العالم هو نتيجة مشرفة بحد ذاتها للأردن يجب أن نفتخر بها".

ويضيف: "في السابق كنا نحلم أن يلعب الأردن في كأس العالم، ومشاركتنا اليوم هي الثانية. هذا إنجاز بحد ذاته، لقد لعبنا مع فرق قوية وخرجنا مرفوعي الرأس"، مضيفا "أنا سعيد لأن ما تحققه كرة السلة الأردنية لم تستطع أن تحققه بقية الرياضات، يجب أن نفخر ولا نزعل".
ويتابع "ما زال أمامنا طريق طويل".

وتحظى كرة السلة بانتشار في الأردن بعد كرة القدم التي تبقى اللعبة الشعبية الأولى، لكن "صقور النشامى" (لقب المنتخب) حقق نتائج إيجابية في الأعوام الماضية، بدأت بذهبية الدورة العربية السادسة في الرباط عام 1985 والمركز الثالث في بطولة آسيا 1986، والفوز ببطولة العرب للمنتخبات الوطنية 2007، وصولا إلى نهائيات مونديال تركيا 2010 ولقب بطولة غرب آسيا 2014.

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