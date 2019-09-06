واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الداخلية، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.



وقد أسفرت تلك الحملات عن تحقيق ضبط 1037 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة، أبرزها ضبط مسئول مصنع لحوم، بدائرة قسم شرطة الوايلى، بمحافظة القاهرة، لحيازته 7.553 طن من إجمالى مصنعات "لحوم مفرومة- أمعاء ضأن- لحوم- شرش لبن- صويا" يشتبه فى عدم صلاحيتها لوجود تغيرات فى خواصهم الطبيعية، وضبط المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج الأدوية، بدائرة قسم شرطة العامرية أول بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بإنتاج وتصنيع الأدوية الخاصة بعلاج "التهاب الحلق والحنجرة" غير مسجلة بوزارة الصحة ومحظور تداولها بالأسواق وتعبئة المنتج النهائى داخل عبوات مدون عليها أسماء خاصة لشركات أجنبية، بإجمالى 835296 قرص أدوية منتج نهائى وكذا كمية قدرها 1.240 طن من خامات التصنيع "جلوكوز مكسبات طعم- كامينا فيتامينات"، يشتبه فى تأثيرها الضار على الصحة العامة.



كما أثمرت عن ضبط مسئول مصنع غير مرخص لإنتاج المستلزمات الطبية، بدائرة قسم شرطة العبو، بمحافظة القليوبية، لحيازته 2.050، طن خامات إنتاج "جل خام، كحول خام" غير مسجلة بوزارة الصحة محظور تداولها بالأسواق وكذا 440 عبوة (جل طبى) منتج نهائى، يشتبه فى تأثيرها الضار على الصحة العامة، وضبط مالك محل لتجارة الخردوات، بدائرة مركز شرطة شبراخيت، بمحافظة البحيرة، لحيازته وتجميعه 1206 بطاقة تموينية ذكية خاصة بالمواطني، بقصد الاستيلاء على قيمة الدعم المقرر لإجمالى البطاقات لحسابه الشخصى، كما ضبط بحوزته 5 ماكينات صرف خبز خاصة بمخابز بلدية بذات الناحية، وضبط مسئول مخزن شركة نقل وتوصيل الغازل "قطاع إعمال عام"، بدائرة مركز شرطة المنشأة بمحافظة سوهاج، لقيامه بتجميع 8732 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم داخل المستودع وعدم إثباتها بدفتر 21 بترول بقصد بيعها بالسوق السوداء، كما تبين من خلال مطابقة الرصيد الدفترى للمستودع عدم انتظام القيد وتصرفه فى 4450 أسطوانة بوتاجاز صغيرة وكبيرة الحجم ببيعها بالسوق السوداء بأزيد من السعر الرسمى.



هذا وتواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مجال توجيه الحملات التموينية المكبرة لضبط الأسواق وتوفير السلع الأساسية للمواطنين.