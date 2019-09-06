هندوراس تكتسح بورتو ريكو برباعية وديا

اكتسح منتخب هندوراس ضيفه بورتو ريكو 4 صفر في مباراة ودية جمعت بينهما فجر الجمعة في تيجوسيجالبا.



وانتهى الشوط الأول بتقدم هندوراس بهدفين سجلهما إميليو إيزاجيري وخورخي بينجوتشي في الدقيقتين الخامسة و40.



وفي الشوط الثاني سجل جوناثان روبيو الهدف الثالث لهندوراس في الدقيقة 59 وبعد ثلاث دقائق فقط سجل خورخي بينجوتشي الهدف الثاني له والرابع لبلاده.